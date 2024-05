Meta stopt met Workplace, de zakelijke versie van Facebook

Socialemediabedrijf Meta Platforms stopt met Workplace, de zakelijke versie van Facebook. In de komende twee jaar wordt de dienst geleidelijk uitgefaseerd en blijft operationeel tot eind augustus 2025, zegt een woordvoerder.

Het Facebook-moederbedrijf stopt met de dienst om zich te concentreren op het bouwen van AI-technologie├źn, “waarvan wij denken dat ze de manier waarop we werken fundamenteel zullen veranderen”, aldus de zegsman. Het bedrijf gaat bestaande klanten helpen over te stappen naar Workvivo van Zoom Video Communications, een vergelijkbaar sociaal netwerk gericht op ondernemingen, in de komende maanden.

Workplace heeft ongeveer 7 miljoen betalende abonnees.