Aandacht voor cijfers ABN AMRO en inflatie VS op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van ABN AMRO. De bank wist de nettowinst in het afgelopen kwartaal flink op te voeren. De rente-inkomsten daalden minder hard dan gevreesd. Volgens topman Robert Swaak laat dat de Nederlandse economie, waar de bank sterk op leunt, nog altijd veerkracht zien.

Daarnaast wordt vooral gelet op het Amerikaanse inflatiecijfer over april, dat later op de dag naar buiten komt. Bij een meevallende inflatie zou de Federal Reserve eerder kunnen besluiten de rente te verlagen. Dinsdag zei Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens een bijeenkomst van de Foreign Bankers’ Association in Amsterdam echter dat de inflatie in de grootste economie ter wereld tot nu toe minder sterk is afgenomen dan gehoopt. Wel herhaalde hij geen renteverhoging te verwachten om de inflatie verder te bestrijden.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hoger begin en ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te openen. In Frankfurt kwamen onder meer Commerzbank en industrieconcern ThyssenKrupp met cijfers.

De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio klom 0,1 procent. De beurs in Shanghai daalde 0,5 procent, na het besluit van de Chinese centrale bank om het rentetarief op eenjarige leningen onveranderd te laten op 2,5 procent. In Hongkong en Seoul hadden beleggers een vrije dag.

Op het Damrak opende ook InPost de boeken. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes zag de omzet en het resultaat afgelopen kwartaal stijgen. Volgens topman Rafal Brzoska overtrof de volumegroei daarbij de marktgroei in alle regio’s.

Beursuitbater Euronext kwam ook met resultaten. De eigenaar van de beurzen in onder meer Amsterdam, Brussel en Parijs boekte afgelopen kwartaal een recordomzet en zag de nettowinst stijgen.

Technologiegroep TKH maakte bekend het onderdeel HE System Electronic aan Magna International te verkopen voor zo’n 33 miljoen euro. De verkoop is onderdeel van het plan van TKH om zich meer te richten op de kernactiviteiten.

B&S kondigde een kleine overname aan. De bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens koopt het Nederlandse bedrijf Tastemakers voor 7 miljoen euro. Dat bedrijf richt zich op voedingsproducten in de relatiegeschenkenmarkt.

De euro was 1,0826 dollar waard, tegen 1,0817 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent in prijs tot 78,65 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 82,98 dollar per vat.