Aandeel Ryanair omlaag op beurs in rustige pinkstersessie

Ryanair was op tweede pinksterdag een van de verliezers op de beurs in Dublin. Beleggers zetten het aandeel in de vroege handel 0,5 procent lager, ondanks dat de maatschappij afgelopen boekjaar een recordwinst boekte en de passagiersaantallen flink zag stijgen. Verder lijkt het een rustige beursdag te gaan worden.

Op de financiële markten ging de aandacht vooral naar Ryanairs verwachtingen voor het nieuwe boekjaar. Maar de Ierse budgetmaatschappij kwam niet terug op zijn eerder al verlaagde prognose van maximaal 200 miljoen passagiers. Ryanair kondigde maandag wel aan voor 700 miljoen euro aan eigen aandelen te gaan inkopen.

De AEX-index in Amsterdam kwam in de eerste handelsminuten amper van zijn plek. De graadmeter stond een fractie hoger op 913,46 procent. Hoewel de meeste beurzen maandag open zijn, zal de handel waarschijnlijk dunner zijn dan normaal. Veel Nederlandse bedrijven zijn op tweede pinksterdag gesloten en veel handelaren zullen waarschijnlijk ook een dagje vrij zijn.