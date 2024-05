KPN: L-mobi-klanten hebben een maand tijd voor houden 06-nummer

Klanten van L-mobi hebben nog een maand de tijd om van provider te veranderen zodat ze hun 06-nummer kunnen behouden, meldt een woordvoerder van KPN. Donderdag werd bekend dat KPN de netwerklevering aan L-mobi stopt, omdat de virtuele provider volgens de zegsman structureel zijn rekeningen niet betaalt.

De woordvoerder zegt dat L-mobi al maanden wist van de leveringsstop. De overeenkomst zou begin dit jaar zijn opgezegd. “Het is zeker niet van het ene op het andere moment gestopt. L-mobi heeft verzuimd klanten tijdig op de hoogte te stellen.”

Vorig jaar won KPN een kort geding over de betalingsachterstand bij de rechtbank in Rotterdam. De woordvoerder zegt dat L-mobi nog steeds een flinke betalingsachterstand heeft, maar wil niet zeggen hoeveel geld de provider schuldig is. Uit rechtbankstukken komt naar voren dat L-mobi sinds het najaar van 2022 alleen het deel van de rekeningen betaalt dat de provider redelijk en marktconform vindt.