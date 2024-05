Rusland wil Taliban uitnodigen op economisch topforum, aldus TASS

Rusland is van plan de Taliban uit Afghanistan uit te nodigen voor een belangrijk economische forum in Sint-Petersburg in juni. Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS op basis van informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens TASS heeft het ministerie aan president Vladimir Poetin geadviseerd om de extremistische Taliban van de lijst met verboden organisaties te halen.

De Taliban namen in augustus 2021 de macht in Afghanistan over toen westerse troepen vertrokken. Afghanistan raakte daardoor geïsoleerd binnen de internationale gemeenschap, maar Rusland zou dus de banden weer willen aanhalen.

Naar verluidt hebben de leiders van de Taliban interesse in Russische brandstofproducten. Afghanistan is juist weer rijk aan grondstoffen zoals koper, ijzererts, zink, lood en steenkool en zeldzame metalen als lithium en uranium. Chinese mijnbouwbedrijven zijn al actief in het land met de winning van die bodemschatten.