Apple verkoopt fors meer iPhones in China na prijsverlagingen

Apple heeft vorige maand fors meer iPhones verkocht in China na prijsverlagingen, volgens eigen berekeningen van persbureau Bloomberg. Het gaat volgens Bloomberg om een stijging van 52 procent in april vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Ook in maart was er al een toename. In de eerste twee maanden van het jaar nam de verkoop van iPhones in China juist fors af.

Apple verlaagt de prijzen van iPhones in China in aanloop naar een groot winkelfestival dat in juni plaatsvindt. April is doorgaans een maand waarin Apple minder producten verkoopt, waardoor kleine veranderingen in de cijfers al kunnen zorgen voor grote procentuele schommelingen.

Concurrenten van Apple zoals het Chinese Huawei, en het verbod op iPhones bij Chinese overheidsorganen en -bedrijven, zorgden in het eerste kwartaal voor flinke verliezen van Apples Chinese marktaandeel. De verkopen daalden in de eerste twee maanden van het jaar met dubbele cijfers. In maart werd er een lichte ommekeer ingeluid toen de verkoopcijfers weer stegen met 12 procent.