Maersk profiteert van chaos Rode Zee, verhoogt winstverwachting

De grote Deense containerrederij A.P. Møller-Maersk heeft voor de tweede keer in korte tijd zijn winstverwachting voor het hele jaar verhoogd. Het bedrijf schroefde zijn vrachttarieven op als gevolg van de aanhoudende onrust in de Rode Zee door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op de scheepvaart. Daardoor blijft er fors meer winst over.

Het concern, een van de grootste rederijen ter wereld, verwacht dat de operationele winst dit jaar uitkomt tussen de 7 en 9 miljard dollar (6,4 en 8,3 miljard euro). Dat is boven de verwachtingen van marktkenners. Eerder ging het bedrijf uit van een winst van tussen de 4 en 6 miljard dollar.

Maersk gaf eerder al aan dat de vraag naar containerschepen hoog is. Het bedrijf leidt zijn schepen rond Afrika om de Rode Zee te vermijden. De wereldwijde aanvoerketens hebben last van meerdere verstoringen, waarvan de situatie in de Rode Zee de grootste is.