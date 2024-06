Mercedes en Stellantis pauzeren bouw Europese batterijfabrieken

Batterijenfabrikant Automotive Cells Company (ACC), waar onder meer autofabrikanten Stellantis en Mercedes-Benz een belang in hebben, heeft de bouw van twee batterijfabrieken gepauzeerd. Het was de bedoeling dat daar batterijen voor elektrische auto’s zouden worden gemaakt. Maar de vraag naar deze nog altijd dure voertuigen is de laatste tijd afgenomen.

ACC had plannen om drie batterijfabrieken in Europa te bouwen voor in totaal 7 miljard euro. De werkzaamheden zijn nu stilgelegd in Kaiserslautern, in het zuidwesten van Duitsland, en in Termoli, aan de oostkust van Italië. ACC moet nog een beslissing nemen wat het bedrijf gaat doen met de derde fabriek, in de Duitse deelstaat Saarland.

“We gaan ons investeringsplan aanpassen aan het tempo waarop Europa de overstap naar elektrische voertuigen maakt”, zei topman Carlos Tavares van Stellantis dinsdag. “Als de Europese markt sneller dan gepland overschakelt op elektrische voertuigen, zullen we sneller investeren. Als de Europese markt langzamer verschuift, dan zullen we langzamer investeren.”

ACC overweegt bovendien om goedkopere batterijen te produceren. Die geven Mercedes-Benz en Stellantis de mogelijkheid om goedkopere elektrische auto’s op de markt te brengen.