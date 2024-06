Industrie verwacht dit jaar 30 procent meer te investeren

Producenten verwachten in 2024 zo’n 30 procent meer te investeren dan in 2023, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de voorjaarsenquête onder bedrijven. De hoge verwachting komt volgens het CBS deels doordat bedrijven investeringen die ze in 2023 zouden doen, hebben uitgesteld tot dit jaar.

Bedrijven in de energievoorziening zijn het positiefst en verwachten ruim een derde meer te investeren in 2024. Het gaat om bedrijven die handelen in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht, of die betrokken zijn bij de productie of distributie daarvan. Ook bedrijven die zich bezighouden met water en afvalbeheer verwachten een dergelijke investeringsgroei. De bouw is het somberst. Bouwbedrijven voorzien dit jaar een investeringskrimp van een derde ten opzichte van 2023.

Bijna een vijfde van de industriële investeringen is volgens de bedrijven gericht op verduurzaming en energiebesparing. Bij bedrijven actief in de energievoorziening is dit zelfs ruim de helft. De textiel-, kleding- en lederindustrie verwacht relatief de meeste investeringen gericht op duurzaamheid en energiebesparing. In de bouw is een vijfde van de verwachte investeringen in 2024 gericht op duurzaamheid. Duurzame investeringen in deze bedrijfstak zijn vooral gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot.