GameStop schiet omhoog op Wall Street na aankondiging livestream

GameStop is donderdag omhooggeschoten op Wall Street. De computerspellenverkoper werd flink meer waard nadat financieel analist Keith Gill, beter bekend als ‘Roaring Kitty’, voor vrijdag een livestream op YouTube aankondigde voor de eerste keer in drie jaar. Gill was in 2021 een belangrijke aanjager van de zogeheten Reddit-rally, waarbij kleine beleggers op dat berichtennetwerk elkaar aanmoedigden in GameStop te stappen.

Eerder deze week deelde Gill screenshots waaruit bleek dat hij een positie van 116 miljoen dollar in GameStop bezat. Op YouTube werden geen details prijsgegeven over wat de investeerder gaat bespreken of bekendmaken. Alsnog leidde zijn verwachte terugkeer tot verdere speculaties dat Gill optimistisch is over GameStop. Het aandeel klom bijna 48 procent.

De graadmeters op Wall Street eindigden gemengd, na meerdere recordstanden woensdagavond. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger 38.886,17 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor juist 0,1 procent tot 17.173,12. De bredere S&P 500 zakte een fractie tot 5352.96 punten.

Beleggers zijn in afwachting van een belangrijk Amerikaans banenrapport dat vrijdag verschijnt. Bij tekenen van een afzwakkende arbeidsmarkt zou de Federal Reserve mogelijk eerder geneigd zijn de rente te verlagen.