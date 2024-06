Lufthansa ziet 200.000 extra boekingen tijdens EK voetbal

Lufthansa heeft voor de periode tijdens het EK voetbal in Duitsland zo’n 200.000 extra boekingen ontvangen naar locaties van het voetbaltoernooi, maakt het Duitse luchtvaartconcern bekend. Het EK vindt dit jaar plaats in Duitsland en wedstrijden worden onder meer in Berlijn, Keulen, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf en Frankfurt gespeeld.

Lufthansa voegt tal van extra vluchten toe tijdens het evenement, meldt het concern ook nog. Het gaat vooral om vliegreizen van en naar Groot-Brittannië. Het luchtvaartconcern pakt flink uit met het voetbaltoernooi dat op 14 juni begint en een maand duurt. Op zes toestellen staat in plaats van ‘Lufthansa’ de tekst ‘Fanhansa’. Aan boord kunnen passagiers via een speciaal digitaal portaal live updates van de wedstrijd ontvangen. Ook het interieur van de vliegtuigen is aangepast op het voetbalspektakel.

Bij KLM worden op en rond de speeldagen van Oranje ook meer vliegreizen naar Duitsland geboekt, maakte die luchtvaartmaatschappij eerder bekend. Specifieke aantallen kon KLM niet noemen.