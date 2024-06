Productie Nederlandse industrie blijft dalen

De productie van de Nederlandse industrie is in april met 3,5 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook in de voorgaande negen maanden kromp de productie op jaarbasis door lagere orders en een zwakkere bedrijvigheid.

Bijna de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in april minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de acht grootste branches noteerde de reparatie en installatie van machines de grootste productiedaling. De elektrische en elektronische apparatenindustrie had de grootste stijging.

Het CBS meldt verder dat producenten in mei minder negatief waren dan in april. Fabrikanten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid. In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, was het vertrouwen van producenten in mei even negatief als in april.