Kledingketen Scotch & Soda jaar na doorstart weer failliet

Het van oorsprong Nederlandse modemerk Scotch & Soda is ruim een jaar na een doorstart opnieuw failliet, meldt het bedrijf. Het merk ging al eens failliet, maar werd in maart vorig jaar overgenomen door Bluestar Alliance, een Amerikaanse onderneming die meerdere modemerken bezit. Dit keer is ook voor de vestigingen in Duitsland, België, Luxemburg en Oostenrijk faillissement aangevraagd.

De winkels en webwinkel blijven volgens de modeketen open, terwijl de curatoren proberen een doorstart te realiseren. Ze verwachten binnen ongeveer twee weken een nieuwe eigenaar te hebben gevonden.

Scotch & Soda heeft in de vijf landen naar eigen zeggen in totaal 92 winkels en 721 medewerkers, waarvan 28 winkels en 320 medewerkers in Nederland. Buiten deze landen heeft Scotch & Soda ook winkels in andere Europese landen zoals Spanje en Frankrijk. In andere werelddelen zit het merk in onder meer de Verenigde Staten, Saudi-Arabië en India.