Oracle stijgt op Wall Street na deals met Google en OpenAI

Oracle behoorde woensdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse softwareconcern boekte afgelopen kwartaal iets minder omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. De onderneming kreeg het voorbije kwartaal wel opnieuw veel orders binnen voor haar cloudactiviteiten, dankzij de sterke vraag naar AI-toepassingen. Ook kondigde ze nieuwe clouddeals aan met Google en OpenAI en rekent het bedrijf op een sterke omzetgroei dit boekjaar. Het aandeel werd daarop 12 procent hoger gezet.

Beleggers reageerden daarnaast op nieuwe inflatiegegevens uit de Verenigde Staten. Zo bleek dat de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld vorige maand met 3,3 procent zijn gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat was minder dan economen hadden verwacht. Het meevallende inflatiecijfer voedde de hoop dat de Federal Reserve later dit jaar de rente zal verlagen.

De Amerikaanse centrale bank besluit later op de dag over het rentebeleid. Algemeen wordt verwacht dat de Fed het rentetarief nu nog ongewijzigd laat. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd wat Fed-voorzitter Jerome Powell gaat zeggen over eventuele toekomstige rentestappen. Ook komt de Fed met nieuwe groeiramingen voor de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,8 procent hoger op 39.030 punten. De brede S&P 500-index won 1 procent tot 5426 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,3 procent tot 17.573 punten. De S&P 500 en de Nasdaq sloten dinsdag nog op nieuwe recordstanden, dankzij een sterke koerswinst van Apple.

Apple steeg 2,1 procent. De iPhone-maker steeg dinsdag ruim 7 procent tot een nieuw recordniveau, na de onthulling van nieuwe functies op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Paramount Global verloor 1,7 procent. Volgens The New York Times zijn de gesprekken tussen de twee Hollywoodstudio’s Paramount en Skydance Media over een fusie geklapt. Vorige week kwamen nog berichten naar buiten dat Skydance een verbeterd bod had gedaan op Paramount. Maar volgens de Amerikaanse krant konden de twee bedrijven het daarna niet eens worden over de voorwaarden van een deal.

De Chinese elektrische autofabrikant Nio zakte 1,5 procent. De Europese Commissie wil vanaf 4 juli hogere importheffingen invoeren voor Chinese elektrische auto’s tot 38,1 procent. Brussel beschuldigde Beijing eerder al van illegale overheidssteun aan de sector om de prijzen kunstmatig laag te houden. Op dit moment ligt het importtarief op Chinese auto’s nog op 10 procent.