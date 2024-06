Recyclingindustrie raakt Nederlands hergebruikt plastic niet kwijt

Recycling levert steeds minder op. Nederlandse recyclebedrijven raken hun hergebruikte plastic niet kwijt. Nieuwe regels uit Europa komen mogelijk te laat, waarschuwt de Vereniging Afvalbedrijven (VA) in het vrijdag gepubliceerde jaarbericht.

Het scheiden van afval komt steeds beter van de grond, stelt VA-voorzitter Boris van der Ham. Maar recyclen lukt alleen als de gerecyclede grondstoffen ook worden gebruikt. En in Nederland vervaardigd hergebruikt plastic is steeds minder in trek. “Materialen uit Azië of Amerika zijn veel goedkoper dan onze eigen gerecyclede grondstoffen. Recyclingactiviteiten lonen daarom vaak niet meer.”

Nieuwe Europese regels die producenten verplichten meer hergebruikt plastic te verwerken, komen mogelijk te laat, volgens Van der Ham. “We moeten oppassen dat de recyclingindustrie niet voor die tijd al kopje-onder gaat”.

Eerder dit jaar ging Umincorp failliet, een Rotterdams bedrijf dat plastic uit het huisvuil van de grote steden haalde. Als de omstandigheden niet verbeteren verwacht de branchevereniging dat meer bedrijven zullen volgen. Dan zal het meeste plastic afval weer gewoon in de verbrandingsovens verdwijnen. “Dat is slecht nieuws voor de circulaire economie en voor de werkgelegenheid”, zegt Van der Ham. “De recyclingindustrie is cruciaal voor de circulaire economie.”

Ook de recycling van bouw- en sloopafval, textiel, luiers, papier, glas, gft en gevaarlijke stoffen verloopt moeizaam door de hoge kosten die ermee gemoeid zijn, stelt een woordvoerder van de branchevereniging. “We zetten alles op alles om de circulaire doelstellingen te halen. Maar het moet haalbaar en betaalbaar zijn. De techniek is er. Om onze koploperspositie niet te verliezen, is het noodzakelijk dat de overheid doelen stelt en kiest voor doelgerichte economische prikkels.”