Durfinvesteerder laat Nederlandse zorg vaker links liggen

Het aantal overnames en samenwerkingsverbanden in de zorg blijft toenemen, maar durfinvesteerders trekken zich uit de Nederlandse sector terug. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureau JBR.

Na een kleine daling van de overnames in 2022 ten opzichte van 2021, nam het aantal in 2023 weer toe. Ongeveer 85 procent van de transacties komt voor rekening van privaat kapitaal, maar het aandeel van durfinvesteerders neemt af. Kopende bedrijven zijn steeds vaker commerciële instellingen die niet in handen zijn van een investeringsmaatschappij. Volgens JBR heeft de verminderde belangstelling van investeerders te maken met de toenemende kritiek van politieke partijen op de rol van commerciële belangen in de zorg.

Alternatieve samenwerkingsvormen zijn in opkomst. Zo wordt het voor apothekers steeds lastiger zelfstandig te overleven. Zij sluiten zich vaker aan bij platformbedrijven. De Nederlandse tandartsenketen Prime Dental Alliance (PDA) heeft haar activiteiten de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Ook huisartsen sluiten zich vaker aan bij commerciële ketens. JBR verwacht niet dat daar voorlopig verandering in komt.