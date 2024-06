Geen doorstart voor Nederlandse winkels Scotch & Soda

Het is de Nederlandse winkels van kledingmerk Scotch & Soda niet gelukt een doorstart te maken, melden de curatoren van het failliete bedrijf. Volgens hen waren er wel gegadigden met serieuze interesse, maar zij haakten af omdat ze niet ook het merk Scotch & Soda konden kopen.

De fysieke winkels gaan nu dicht, maar de webwinkel wordt door een ander bedrijf in de lucht gehouden. Scotch & Soda heeft in Nederland 28 winkels en ongeveer 320 medewerkers.

Een week geleden werd bekend dat een groot deel van Scotch & Soda voor de tweede keer in iets meer dan een jaar tijd failliet is gegaan. Onder de hoede van een Amerikaans bedrijf in merkmanagement, Bluestar Alliance, maakte het van oorsprong Nederlandse modebedrijf vorig jaar een doorstart. Maar door grote problemen met de aanlevering van nieuwe kleding ging onlangs het onderdeel failliet waarin 92 winkels in vijf Europese landen zijn ondergebracht. Het deel van Scotch & Soda waar het kledingmerk zelf onder valt, is nog in handen van Bluestar Alliance.

Wat de kansen zijn voor een doorstart van de winkels buiten Nederland, wisselt per land. “De winkels in Luxemburg en België gaan sowieso dicht. In Oostenrijk is de curator daar aan het praten met een partij voor een mogelijke doorstart. Ook in Duitsland is een partij die wellicht een aantal winkels wil overnemen”, zegt curator Michel Moeijes.

De werknemers van de Nederlandse winkels zijn nu werkloos. Zij krijgen, zoals gebruikelijk bij een faillissement, nog maximaal zes weken doorbetaald via uitkeringsinstantie UWV.