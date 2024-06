Minister verwelkomt hardere lijn Brussel tegen begrotingszondaars

Het demissionaire kabinet vindt het goed dat de Europese Commissie wil optreden tegen zeven lidstaten die een loopje nemen met de Europese begrotingsregels. “Wij verwelkomen dat”, zegt minister Steven van Weyenberg (Financiën) in een debat in de Tweede Kamer. “We moeten weer terug naar het ordentelijk handhaven van de begrotingsspelregels.”

De Europese Commissie was de afgelopen jaren coulant voor lidstaten die zich niet aan de financiële kaders hielden. Eerst waren de economische gevolgen van de coronapandemie reden coulant te zijn, daarna werd in de Russische inval in Oekraïne en de daarop torenhoog oplopende inflatie een nieuwe aanleiding gevonden. Maar die tijd is nu voorbij, waarschuwt Brussel.

Onder de landen die een berisping krijgen, zijn ook economisch zwaargewichten Frankrijk en Italië. En zo hoort het ook, vindt Van Weyenberg. Landen die hun begrotingstekort en staatsschuld structureel niet binnen de normen weten te houden, moeten worden aangepakt, “of je nu een grote of een kleine lidstaat bent”.

De situatie in Frankrijk baart de meeste zorgen, vindt ook Van Weyenberg. Zowel het begrotingstekort als de staatsschuld zit al ver boven de Europese norm. Daar komt bij dat de politieke situatie uiterst onzeker is, nu president Emmanuel Macron in antwoord op de zege van populistisch-rechts bij de Europese verkiezingen direct vervroegde parlementsverkiezingen heeft uitgeschreven.

“Ik heb de turbulentie ook gezien”, zegt Van Weyenberg. Hij merkt op dat de Fransen daar ook direct de rekening voor betalen via oplopende rentes op de kapitaalmarkten. “Gratis lunches bestaan niet”, aldus de minister. De stabiliteit van Frankrijk, na Duitsland het grootste euroland, is van groot belang voor Nederland en de eurozone als geheel, benadrukt hij.