Topman Booking.com kritisch over vestigingsklimaat in Nederland

Topman Glenn Fogel van Booking.com heeft in een interview met De Telegraaf fikse kritiek geuit op het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland. “Waarom is Nederland, dat ooit zeer bedrijfsvriendelijk was, zo veranderd?”, vraagt hij zich hardop af in gesprek met de krant.

“Kijk naar Ierland”, zegt Fogel. “Toen ik daar voor het eerst zaken deed, reden er ezelskarren op de wegen. Dertig jaar later is het een technologiegigant geworden. Waarom? Omdat ze een klimaat hebben gecreëerd dat bedrijven zoals Apple, Dell, IBM en Google aantrok om grote campussen te ontwikkelen. Nederland kan dat ook doen, maar nu gaan we de tegenovergestelde richting op.”

De boekingssite is niet de eerste grote onderneming die uithaalt naar het vestigingsklimaat hier. Chipmachinefabrikant ASML waarschuwde eerder bijvoorbeeld dat het bedrijf wil uitbreiden, maar dat Nederland voor ASML mogelijk te klein zou worden. Dat pleidooi lijkt een gehoor te hebben gekregen. Later werd bekend dat het kabinet samen met de regio Eindhoven 2,5 miljard euro steekt in verbeteringen van het ondernemingsklimaat voor de microchipsector.