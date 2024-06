Steeds meer Nederlandse bedrijven maken gebruik van kunstmatige intelligentie

Van schrijvers tot belastingadviseurs en websitebouwers: generatieve AI, oftewel kunstmatige intelligentie, verandert het speelveld voor veel beroepsgroepen. De introductie van geavanceerde AI-systemen zoals ChatGPT heeft het potentieel van deze technologie blootgelegd, wat ertoe heeft geleid dat steeds meer bedrijven ermee experimenteren en de voordelen ervaren.

Het potentieel van generatieve AI

Generatieve AI stelt bedrijven in staat om diverse taken te automatiseren die voorheen door mensen werden uitgevoerd. Deze taken variëren van het invullen van Excel-bestanden tot het schrijven van complexe analyses. Door het gebruik van AI kunnen bedrijven efficiënter werken en de productiviteit verhogen. De data die in deze AI-systemen worden ingevoerd, blijven in een gesloten omgeving, wat bedrijven meer vertrouwen geeft in de beveiliging en privacy van hun gegevens.

Rob Elsinga, National Technology Officer bij Microsoft Nederland, vertelt aan de NOS dat hij wekelijks drie tot vier afspraken heeft met directieteams van grote Nederlandse bedrijven die willen beginnen met AI. Microsoft, in nauwe samenwerking met OpenAI, heeft ChatGPT-technologie geïntegreerd in zijn dienstverlening, wat bedrijven een krachtige tool biedt om hun processen te verbeteren. Veel werknemers blijken ook al te experimenteren met handige online tools die gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Bedrijven kunnen daarin ondersteunen door in vergaderingen aandacht te besteden aan AI hulpmiddelen, maar er kunnen bijvoorbeeld ook experts worden uitgenodigd via Quality Bookings. De tips van speciale AI sprekers met veel expertise en ervaring met het gebruik van AI zouden de productiviteit namelijk flink kunnen verhogen!

Automatisering en klantcontact

Een van de grootste voordelen van generatieve AI is de mogelijkheid om klantcontact te automatiseren. Veel bedrijven zien AI als een manier om de interactie met klanten efficiënter te maken. Romy de Roo, manager bij ContactCare, gebruikt ChatGPT om de kwaliteit van e-mails te verbeteren die na klantcontact worden verstuurd. Medewerkers geven enkele steekwoorden in, en ChatGPT genereert een complete e-mail die vervolgens door de medewerkers wordt gecontroleerd. Dit verhoogt de efficiëntie en verbetert de consistentie van de communicatie.

Verbetering van werkprocessen

Generatieve AI kan ook interne werkprocessen aanzienlijk verbeteren. Bij Deloitte, een advies- en belastingkantoor, wordt AI ingezet om het werk voor medewerkers interessanter te maken. “Het is niet zo motiverend om in twee weken tijd duizenden contracten door te moeten ploegen om afwijkingen te vinden. AI verbetert de kwaliteit van ons werk,” zegt Rob Bergmans, lid van de raad van bestuur. Door AI kunnen medewerkers zich richten op meer strategische taken, wat zowel de kwaliteit van het werk als de tevredenheid van de werknemers ten goede komt.

AI in de creatieve sector

Ook in de creatieve sector vindt AI steeds meer toepassingen. Bij CopyRobin, een bureau dat teksten schrijft in opdracht, helpt ChatGPT bij het doen van research en kan het naar voorkeur van de opdrachtgever de tekst geheel of deels schrijven. Eigenaar Eric van Hall benadrukt dat schrijvers nog steeds evenveel tijd krijgen als voorheen om hun werk af te leveren. Hoewel AI goed is in het produceren van feitelijke berichten, merkt freelance schrijver Emilie Maclaine Pont op dat er vaak onwaarheden in de teksten sluipen bij complexere taken zoals interviews, wat extra tijd kost om te corrigeren.

De toekomst van werk

De impact van generatieve AI op de arbeidsmarkt is onderwerp van veel discussie. Zakenbank Goldman Sachs voorspelde in maart dat zo’n 20 procent van het werk geautomatiseerd kan worden door AI. Bedrijven zoals IBM en BT hebben al plannen aangekondigd om duizenden banen te schrappen. Desondanks benadrukt The Economist dat de meeste banen waarschijnlijk veilig zijn, hoewel ze zullen veranderen door de integratie van AI.