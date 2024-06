Strandtenten voorzien een drukke week door zomerse temperaturen

Na flink wat regen, bewolking en herfstachtige temperaturen zijn de zomerse weersvooruitzichten van deze week meer dan welkom bij de ruim driehonderd strandpaviljoens aan de Nederlandse kustlijn. Dat komt naar voren uit een rondgang van ANP. “Het is weer vol gas voor paviljoenhouders”, vertelt bestuurslid Niels Priester van de Nederlandse Kust Vereniging die de Nederlandse strandpaviljoenhouders vertegenwoordigt.

Priester heeft zelf een tweetal paviljoens in Zandvoort waar het volgens hem nu flink bijbenen is. “Deze drukte is heel lang geleden, je merkt dat Nederland echt op het mooie weer zat te wachten.”

Ook aan de Belgische grens is het druk, ziet leidinggevende Jill van strandpaviljoen De Strandloper in Zeeland. “We hebben het de afgelopen dagen hartstikke druk gehad, terwijl er een aantal weken terug echt niemand naar het strand kwam. We hebben nu snel een heel leger personeel ingeschakeld.” Vooral de zuiderburen weten het paviljoen van Jill wel te vinden, vertelt ze. “Als het zonnetje schijnt, dan gaan de Belgen altijd wel op pad.”

Bij Kon-Tiki Beach in Vlissingen zijn er ook toeristen genoeg, maar dan vooral uit Duitsland, ziet eventmanager Cees. “Het is druk, de mensen hebben weer zin om erop uit te gaan. Je merkt dat er al vroeg in de ochtend mensen naar het strand gaan. Het terras is weer gevuld en de parasols kunnen weer open.”

Toch is het mooie weer maar voor even, want er wordt komend weekend weer regen voorspeld. Desondanks maakt Priester zich er geen zorgen over. “Het is godzijdank zo dat de voorspellingen aan het strand vaak niet kloppen, maar ik word sowieso niet zo snel zenuwachtig. Slecht weer komt altijd, het is alleen de vraag wanneer het komt.”

Over de piekmaanden juli en augustus zijn de paviljoenhouders vooral optimistisch. “We kijken er positief naar uit. We hebben genoeg personeel om goed te draaien, dus laat de zomer maar komen en de vakanties beginnen”, zegt Cees. Hetzelfde geldt in Zeeland bij De Strandloper, volgens Jill. “We kijken met blijdschap vooruit naar een goede zomer.” En ook Priester rekent op een druk zomerseizoen voor paviljoenhouders. “Dan heeft iedereen vakantie en tijd. Nu heb je nog niet echt het zomergevoel, maar na twee dagen mooi weer kan ik me al niet meer herinneren dat ik ooit een lange broek aanhad.”