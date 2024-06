Amazon voor het eerst ruim 2 biljoen waard op hoger Wall Street

Amazon heeft woensdag op de beurs in New York een beurswaarde van meer dan 2 biljoen dollar bereikt, bijna 1,9 biljoen euro. Het is de eerste keer dat het webwinkelconcern zo veel waard is. Amazon eindigde 3,9 procent hoger op Wall Street.

Amazon is een van de weinige bedrijven met een waarde van 2000 miljard dollar. Alphabet bereikte deze mijlpaal ook en is nu bijna 2,3 biljoen waard. AI-chipleverancier Nvidia had vorige week even een beurswaarde van ruim 3,3 biljoen dollar en haalde daarmee Microsoft en Apple in.

De Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger op 39.127,80 punten. De brede S&P 500-index klom 0,2 procent tot 5477,90 punten. De Nasdaq won 0,5 procent tot 17.805,16 punten.