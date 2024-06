Openbaar Ministerie doet onderzoek naar Van Oord

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar waterbouwer Van Oord. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van Follow the Money. Van Oord zou volgens dat platform voor onderzoeksjournalistiek worden verdacht van omkoping in Kazachstan.

Het OM zegt niet inhoudelijk op het onderzoek in te kunnen gaan zolang dat nog loopt. Van Oord wil vooralsnog helemaal niets zeggen over het artikel van Follow the Money.

In het artikel staat dat een agent die Van Oord hielp bij het binnenhalen van contracten in Kazachstan volgens het OM mogelijk geld overmaakte naar een bedrijf dat banden had met Nursultan Nazarbayev, die tot 2019 president was van Kazachstan. In dat land haalde Van Oord in 2015 voor een half miljard dollar aan opdrachten binnen. Een van die klussen was het uitbaggeren van een toegangskanaal voor een laad- en losfaciliteit voor olie en gas.