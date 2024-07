Inflatie eurozone licht gedaald in juni

De inflatie in de eurozone is in juni licht gedaald. Volgens een voorlopige raming van het Europese statistiekbureau Eurostat zakte de inflatie vorige maand naar 2,5 procent op jaarbasis, van 2,6 procent in mei.

Het cijfer komt exact overeen met de gemiddelde verwachting van economen. Volgens Eurostat hangt de iets lagere inflatie samen met licht lagere prijzen voor voedings- en genotmiddelen en energie.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had eerder op de dag al gezegd dat de Nederlandse inflatie vorige maand juist is gestegen naar 3,2 procent, van 2,7 procent in mei. Op basis van de Europese rekenmethode ging het om een plus van 3,4 procent voor Nederland.