Nieuw cao-bod werkgevers metaal na reeks stakingen

Werkgevers in de metaal- en techniekbranche hebben naar eigen zeggen een verbeterd aanbod gedaan om op korte termijn tot een cao-akkoord te komen. Ze nodigen de vakbonden uit weer om tafel te gaan, nadat duizenden mensen vorige week tijdens een landelijke staking het werk neerlegden uit ontevredenheid over het toenmalige eindbod van de werkgevers. Aan die staking ging een hele reeks regionale stakingen vooraf.

De werkgevers bieden nu een loonsverhoging van 7 procent per 1 juli, 90 euro structureel erbij per 1 maart 2025 en 3 procent daarbovenop vanaf 1 januari 2026. De cao zou voor zo’n 320.000 werknemers gelden voor twee jaar vanaf 1 april 2024.

Het vorige bod van de werkgevers kwam neer op een loonstijging van 9,19 procent over 22 maanden. Het nieuwe bod houdt in dat werkgevers 12,7 procent meer loon over twee jaar gaan betalen, zegt cao-onderhandelaar Ron Follon van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT). “Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de reparatie van de koopkracht. Wij zetten hiermee een flinke stap.”