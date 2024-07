Beurzen openen hoger met blik op Britse verkiezingen

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met winsten geopend. Beleggers kijken vooral naar de Britse parlementsverkiezingen, waarbij Labour op koers ligt voor een grote overwinning. Partijleider Keir Starmer kan de eerste Labour-premier in veertien jaar worden.

De AEX-index in Amsterdam noteerde in de vroege handel 0,3 procent in de plus op 933,99 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 876,88 punten. In Parijs en Frankfurt waren winsten tot 0,6 procent te zien.

De FTSE in Londen ging 0,5 procent vooruit. Labour ligt in de peilingen ver voor op de Conservatieve Partij van premier Rishi Sunak. Starmer heeft gezegd dat hij de banden met de Europese Unie wil aanhalen als Labour de verkiezingen wint. Er wordt gestemd tussen 08.00 uur en 23.00 uur Nederlandse tijd.

De Europese beurshandel moet het wel doen zonder richting vanuit Wall Street. Donderdag blijven de beurzen in New York dicht voor Onafhankelijkheidsdag. Fourth of July is een nationale feestdag in de Verenigde Staten.

In de AEX was zorgtechnologieconcern Philips koploper met een koerswinst van 1,8 procent. Chiptoeleverancier Besi klom 1,1 procent en borduurde daarmee voort op de koerssprong van meer dan 7 procent een dag eerder, dankzij een flinke verhoging van het koersdoel door de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Branchegenoot ASMI won 1,3 procent aan waarde.

In de MidKap werd kunstmestproducent OCI 2 procent hoger gezet. Zakenbank Jefferies verhoogde het beleggingsadvies voor OCI. Alfen sloot de rij bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een daling van 2,6 procent. ING verlaagde het advies voor de producent van laadpalen en energiesystemen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,9 procent tot 83,15 dollar en Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 86,66 dollar per vat. De euro was 1,0792 dollar waard, tegen 1,0806 dollar een dag eerder.