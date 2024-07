Beurzen sluiten hoger op Britse verkiezingsdag

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers konden zich optrekken aan de Britse parlementsverkiezingen van donderdag. Daarbij ligt Labour op koers voor een grote overwinning. Ook zijn er nieuwe peilingen naar buiten gekomen uit Frankrijk. Daar lijkt de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen dit weekend weliswaar te gaan winnen, maar een absolute meerderheid lijkt er niet in te zitten.

Zowel in Londen als in Parijs wonnen de belangrijkste beursgraadmeters bijna 1 procent. De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,4 procent hoger op 934,82 punten. Ook in Frankfurt was sprake van een plus van 0,4 procent. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, klom 0,1 procent tot 872,58 punten.

Labour-leider Keir Starmer kan de eerste Labour-premier worden sinds Gordon Brown, die tot 2010 aan de macht was. Hij heeft het aanjagen van de economische groei tot speerpunt gemaakt in zijn verkiezingscampagne. Starmer heeft ook gezegd de banden met de Europese Unie aan te willen halen als Labour de verkiezingen wint.

Dat Le Pen waarschijnlijk niet aan een absolute meerderheid komt in het Franse parlement, kan zorgen voor opluchting bij beleggers daar. Enkele weken terug was er nog onrust op de beurs in Parijs door zorgen over de Franse overheidsfinanciën bij een overwinning van Le Pen.

Op Beursplein 5 trokken chipbedrijven verder de aandacht. ASMI won 1,9 procent en was daarmee koploper in de AEX, terwijl branchegenoot Besi 0,8 procent verloor en onderaan eindigde in de lijst. Besi kende een dag eerder al een koerssprong van meer dan 7 procent, dankzij een flinke verhoging van het koersdoel door de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley.

Philips hoorde eveneens bij de winnaars, net als op woensdag. De Amerikaanse vermogensbeheerder Artisan heeft zijn deelneming in Philips opgevoerd tot iets meer dan 10 procent, is deze week bekend geworden. Dit wijst erop dat het vertrouwen van investeerders in Philips weer begint toe te nemen, sinds Philips in april een belangrijke schikking heeft getroffen in verband met de slaapapneu-affaire. Exor, de grootaandeelhouder van Philips, heeft zijn belang in het Nederlandse zorgtechnologiebedrijf onlangs ook vergroot. Dat Italiaanse investeringsbedrijf van de zakenfamilie Agnelli bezit circa 17,5 procent van Philips.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 83,91 dollar en Brentolie werd 0,1 procent duurder op 87,44 dollar per vat. De euro was 1,0812 dollar waard, tegen 1,0806 dollar een dag eerder.