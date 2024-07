Olie- en gasconcern BP lager op Londense beurs na waarschuwing

BP kreeg op de beurs in Londen een flinke tik te verwerken. Het Britse olie- en gasconcern gaf aan een tegenvallend kwartaal achter de rug te hebben. Door zwakkere raffinagemarges wordt de winst in het tweede kwartaal gedrukt. Het resultaat uit oliehandel zal naar verwachting ook zwak zijn na een sterk eerste kwartaal.

BP verwacht daarnaast een flinke afboeking te moeten doen, doordat de raffinaderij bij de Duitse stad Gelsenkirchen minder waard is geworden. Het aandeel noteerde bij het slot 4,3 procent lager. Ook Shell had last van de waarschuwing van de Britse concurrent en verloor in Amsterdam 0,3 procent.

De Europese beursgraadmeters kleurden dinsdag bij het slot rood. Beleggers beraden zich over de politieke instabiliteit in Frankrijk na de verkiezingsuitslag op zondag. De Franse CAC40-index sloot 1,6 procent lager. De AEX-index op het Damrak eindigde 0,2 procent lager op 930,70 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen, sloot 0,7 procent lager op 866,10 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt noteerden bij het slot minnen tot 1,3 procent.

Randstad eindigde 1,8 procent lager. Het uitzendconcern kampte met een waarschuwing van zijn branchegenoot PageGroup. Het Britse rekruteringsbedrijf waarschuwde voor tegenvallende resultaten in het tweede kwartaal door zwakkere marktomstandigheden en noteerde een min van 4 procent in Londen.

Dsm-firmenich voerde de stijgers in de AEX-index aan, met een plus van 1,7 procent. Verder boekten chipbedrijf ASMI, muziekbedrijf Universal Music Group (UMG) en telecomconcern KPN koerswinsten tot 0,8 procent.

Heijmans zakte 1,2 procent. Het bouwconcern maakte de overname bekend van een kleinere branchegenoot in Brabant. Hiermee hoopt het bedrijf een sterkere positie te krijgen op de markt voor woningbouw in de regio Eindhoven, waar de vraag naar huizen de komende jaren groot is door de sterke groei van bedrijven als ASML en NXP.

Novo Nordisk zakte 1,9 procent in Kopenhagen. Beleggers verwerkten het nieuws dat uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de behandeling van rivaal Eli Lilly leidt tot groter gewichtsverlies dan de medicijnen van de Deense medicijnfabrikant, meldt zakenzender CNBC.

De euro was 1,0812 dollar waard, tegen 1,0833 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 81,99 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 85,33 dollar per vat.