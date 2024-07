Samsung verkoopt slimme ring nog niet in Nederland

Samsung verkoopt zijn nieuwste gadget, een ring die bijvoorbeeld je huidtemperatuur en de menstruatiecyclus van vrouwen in de gaten houdt, voorlopig nog niet in Nederland en België. Dat heeft het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf bekendgemaakt.

Op een evenement in Parijs heeft Samsung woensdag meerdere nieuwe producten onthuld. Zo presenteerde het bedrijf nieuwe uitvoeringen van zijn opvouwbare telefoons Z Flip en Z Fold, voorzien van nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). Grootste blikvanger was evenwel de nieuwe slimme ring van het bedrijf. Daarmee gaat Samsung de concurrentie aan met onder meer het Finse bedrijf Oura, dat al slimme ringen aanbiedt.

Samsung kiest ervoor om zijn zogeheten Galaxy Ring eerst uit te brengen in een aantal landen. Frankrijk zit daar meteen al bij. De ring kost daar 449 euro. Mogelijk komt de ring over een aantal maanden ook in Nederland in het assortiment.

Tot nu toe zijn slimme ringen een nichemarkt geweest, zegt deskundige Bryan Ma van marktonderzoeksbureau IDC. “We verwachten dat er dit jaar minder dan 2 miljoen exemplaren aan de man worden gebracht. Dat moet je vergelijken met de veel grotere smartwatchmarkt waar het gaat om 163 miljoen stuks”, verduidelijkt hij.

Maar volgens Ma zou het kunnen dat slimme ringen straks gewilder worden, nu een grote speler als Samsung deze markt betreedt. Eerder waren er al geruchten dat ook grote rivaal Apple werkt aan een slimme ring. Die zou mogelijk pas over een paar jaar op de markt komen.