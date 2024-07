De oprichter van het Amerikaanse investeringsfonds Archegos dat miljardenverliezen in de financiële sector veroorzaakte, moet mogelijk jarenlang de cel in. Sung Kook Hwang is door een jury in een rechtbank in New York schuldig bevonden aan onder meer fraude en marktmanipulatie.

Archegos, een particuliere investeringsmaatschappij waarin 36 miljard dollar was belegd, stortte in 2021 in. Hwang krijgt zijn straf op 28 oktober te horen, aldus de rechter. Tot dan is hij op borgtocht vrij.