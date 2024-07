PepsiCo voorkomt omzetdaling met prijsverhogingen

Frisdrank- en snackproducent PepsiCo wist een omzetdaling in het tweede kwartaal van dit jaar te voorkomen met prijsverhogingen. De omzet van het concern achter merken als Pepsi, 7Up, Lay’s chips en Quaker cruesli groeide met 1,9 procent tot 22,5 miljard dollar (20,8 miljard euro).

Het verkoopvolume, ofwel het aantal verkochte producten, daalde met 3 procent in het afgelopen kwartaal. Dat is de achtste kwartaaldaling op rij. PepsiCo heeft al tijden last van de hoge inflatie, waardoor consumenten sneller voor goedkopere huismerken kiezen in de supermarkt. Daarbij kopen consumenten sowieso minder snacks en frisdrank. PepsiCo meldde donderdag dat de vraag naar zijn snacks in Noord-Amerika gedurende het kwartaal “gedempt” was.

Toch groeide de nettowinst van het Amerikaanse concern met 12 procent tot 3 miljard dollar, iets hoger dan marktkenners hadden verwacht. Het omzetcijfer was echter beneden de verwachtingen.

Ramon Laguarta, topman van PepsiCo, wil in de tweede helft van dit jaar meer gaan inzetten op marketing, promoties en reclame om de omzet te stuwen. Hij verwacht wel dat consumenten voorlopig budgetbewust blijven en dat de groei verder afzwakt.