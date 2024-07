Moederbedrijf datingapp Tinder stijgt op Wall Street

Match Group, de eigenaar van datingapp Tinder, behoorde dinsdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de activistische belegger Starboard een belang in het bedrijf heeft genomen. De investeerder is van plan om aan te dringen op een verkoop van Match als het bedrijf er niet in slaagt zijn resultaten te verbeteren. Match en andere onlinedatingbedrijven kampen al langer met een vertragende groei en toenemende concurrentie. Zo heeft Tinder het aantal betalende klanten al zes kwartalen op rij zien dalen.

Eerder namen activistische beleggers als Elliott Investment Management en Anson Funds Management al belangen in Match. Match zei in een verklaring dat het uitkijkt naar de voortzetting van een open dialoog met al zijn investeerders, inclusief Starboard. Het aandeel werd 5,6 procent hoger gezet.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 40.414 punten. De hoofdindex sloot maandag op een nieuw recordniveau mede door uitlatingen van Jerome Powell. De Amerikaanse centralebankpresident herhaalde dat de Federal Reserve niet zal wachten tot de inflatie het doel van 2 procent heeft bereikt om de rente te verlagen. De brede S&P 500-index steeg 0,3 procent tot 5647 punten en techgraadmeter Nasdaq klom ook 0,3 procent tot 18.524 punten.

Bank of America steeg 2 procent. De bank zag de kwartaalwinst dalen door lagere rente-inkomsten. Ook moest meer geld opzij worden gezet voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. De winst viel wel hoger uit dan verwacht. Zakenbank Morgan Stanley (min 1,7 procent) presteerde afgelopen kwartaal ook beter dan voorzien.

UnitedHealth won 3 procent. De zorgverzekeraar boekte de afgelopen periode meer winst dan verwacht. Wel denkt het bedrijf dat de kosten van de cyberaanval in het eerste kwartaal hoger zullen uitvallen dan eerder voorzien.

Trump Media & Technology Group zakte 8 procent. Het mediabedrijf van Donald Trump, waar het sociale netwerk Truth Social deel van uitmaakt, werd een dag eerder nog ruim 31 procent meer waard. Die koerssprong volgde op de mislukte moordaanslag op oud-president Trump van afgelopen weekend. Volgens marktanalisten maakt Trump door de aanslag een grotere kans om de presidentsverkiezingen in november te winnen.

Beleggers reageerden daarnaast op de Amerikaanse winkelverkopen. Die bleven in juni onveranderd. Er werd gerekend op een lichte daling. Amazon steeg 1,4 procent. Het webwinkelconcern begint dinsdag met zijn tweedaagse koopjesfestijn Amazon Prime Day.