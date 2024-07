Philip Morris bouwt fabriek voor razendpopulaire nicotinezakjes

Tabaksfabrikant Philip Morris International bouwt een nieuwe fabriek in de Verenigde Staten omdat zijn populaire Zyn-nicotinezakjes niet zijn aan te slepen. Het bedrijf gaat de komende twee jaar 600 miljoen dollar (556 miljoen euro) investeren in de productiefaciliteit in de stad Aurora in de Amerikaanse staat Colorado, maakte het concern bekend.

Zyn vormt een belangrijke groeibron voor de tabaksindustrie nu het roken van sigaretten afneemt en de vape-industrie steeds meer wordt gedomineerd door illegale producten uit China. In het eerste kwartaal van dit jaar schoot de verkoop van Zyn, kleine zakjes waarin een poeder met nicotine zit, met 80 procent omhoog. Het bedrijf kan de vraag nu niet aan.

Volgens de onderneming is dit een minder schadelijk nicotineproduct. Maar volgens een recente aanklacht tegen Philip Morris in de Verenigde Staten zijn de nicotinezakjes verslavend en schadelijk voor jongeren.

In Nederland zijn nicotinezakjes met 0,035 of meer milligram nicotine per zakje verboden. Ook geldt er een verbod op snus. Dat zijn zakjes die tabak bevatten.