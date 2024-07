Bankroet dreigt voor van drugshandel verdacht Zeeuws havenbedrijf

Het in opspraak geraakte overslagbedrijf Bulk Terminal Zeeland heeft uitstel van betaling gekregen. Het bedrijf staat aan de rand van de afgrond omdat het vanaf 24 juli een jaar dicht moet, door vermeende banden met de georganiseerde drugshandel. Uitstel van betaling is vaak een voorbode van faillissement.

De Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar nam het besluit om de panden en het terrein van het op- en overslagbedrijf in het havengebied te sluiten op basis van onderzoek door de politie. De politie en de FIOD hebben in mei gezamenlijk drie directeuren van het bedrijf aangehouden onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Deze mannen van 59, 56 en 43 jaar worden verdacht van het invoeren van cocaïne uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte.

Aan het bedrijf is tot 8 oktober voorlopig uitstel van betaling verleend.