Aandeel SpaceX zakt voor het eerst onder introductieprijs

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De aandelenkoers van SpaceX is woensdag gedaald naar het laagste punt sinds het ruimtevaart-, satelliet- en AI-bedrijf van Elon Musk vorige maand naar de beurs ging. Het aandeel zakte op Wall Street met 2 procent naar iets meer dan 133 dollar per aandeel, waarmee de koers onder de 135 dollar zakte. Dat is de prijs waarvoor de aandelen vorige maand aan beleggers werden verkocht.

SpaceX haalde met de historische beursgang op 12 juni een recordbedrag op. In de eerste drie handelsdagen na het beursdebuut werd het aandeel bijna 50 procent meer waard. In de drie handelssessies daarna verdampte bijna een kwart van die waarde.

Er dreigt meer neerwaartse druk op de aandelenkoers. De eerste van verschillende 'lock-up'-periodes, die vroege investeerders ervan weerhouden hun aandelen te verkopen, loopt af zodra het bedrijf zijn kwartaalcijfers binnenkort presenteert. Als die investeerders daarna hun aandelen beginnen te verkopen, kan dat zorgen voor een verdere daling van de koers.