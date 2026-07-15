Rechtbank oordeelt: koppen werd Engelse voetbalheld Stiles fataal

STOCKPORT (ANP/AFP) - Voormalig Engels voetbalinternational Nobby Stiles is overleden aan een hersenaandoening die is veroorzaakt door het herhaaldelijk koppen van een bal. Een rechtbank in Stockport kwam tot dit oordeel in het deskundig onderzoek naar de dood van de voetballer, die in 1966 met Engeland wereldkampioen werd.

Stiles overleed in oktober 2020 op 78-jarige leeftijd aan een ernstige vorm van dementie, die chronische traumatische encefalopathie (CTE) wordt genoemd. De onderzoekers berekenden dat Stiles in zijn carrière ongeveer 140.000 keer een bal had gekopt. "Ik ben er vrijwel zeker van dat het herhaaldelijk koppen de oorzaak was van zijn CTE", verklaarde een neuropatholoog tijdens een zitting bij de rechtbank.

Stiles speelde 28 keer in het Engelse elftal en bijna vierhonderd wedstrijden voor Manchester United.