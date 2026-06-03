PARIJS (ANP) - Topman Benjamin Smith van Air France-KLM krijgt zijn miljoenenbeloning. Een meerderheid van de aandeelhouders is akkoord met het salaris en de bonussen van de Canadese topman. De Nederlandse overheid had eerder laten weten bezwaar aan te tekenen tegen de financiële beloning.

Smith heeft vorig jaar 5,1 miljoen euro verdiend. Bijna 82 procent van de aandeelhouders stemde in met zijn beloningen tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering woensdag. Veel andere resoluties konden op vrijwel unanieme steun rekenen. Onder leiding van Smith boekte Air France-KLM vorig jaar een recordwinst.

Volgens het ministerie van Financiën zijn de beloningen niet in lijn met het beloningsbeleid dat de Nederlandse overheid als aandeelhouder van Air France-KLM voorstaat. De Nederlandse overheid heeft een belang van ruim 9 procent in de luchtvaartmaatschappij. Het ministerie heeft ook bezwaar aangetekend tegen de beloning van topvrouw Marjan Rintel van KLM, maar daarover werd niet gestemd.

Overname

Air France-KLM hoopt snel de overname van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS af te ronden en een eerste stap te zetten naar een groter Europees luchtvaartconcern. De Frans-Nederlandse combinatie wil zijn belang van bijna 20 procent uitbreiden naar 60,5 procent.

Ook hoort Air France-KLM deze zomer of het bod voor een minderheidsbelang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP voldoende is. Daar is echter ook het Duitse Lufthansa in geïnteresseerd. De topman omschreef TAP tijdens de aandeelhoudersvergadering als "het laatste stukje uit de Europese geografische puzzel" van de luchtvaartmaatschappij. "Lissabon is een belangrijke toegangspoort naar Zuid-Amerika, een regio met veel groeipotentie", zei Smith. Hij verwacht dat de Portugese hoofdstad de Zuid-Europese hub van het luchtvaartconcern wordt.