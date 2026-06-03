Prins Jaime de Bourbon de Parme en zijn vrouw prinses Viktória gaan verhuizen naar Parijs. "Deze zomer, als de kinderen klaar zijn met hun schooljaar, gaan we over", vertelt Viktória voor de camera bij Blauw Bloed tijdens een bezoek aan Taalklas Lelystad.

Volgens Blauw Bloed verhuist het gezin naar de Franse hoofdstad vanwege het werk van Jaime. Hij werkt als directeur van het Milieudirectoraat bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De zoon van prinses Irene en zijn vrouw Viktória hebben twee dochters, Zita (12) en Gloria (10).