AMSTERDAM (ANP) - De aandeelhouders van verfconcern AkzoNobel hebben ingestemd met de geplande fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens hield hierover woensdag een aandeelhoudersvergadering.

Nu de aandeelhouders goedkeuring hebben gegeven, kan de fusie volgens het bedrijf doorgaan naar de volgende fase. Toezichthouders moeten zich er nog over buigen. Als die ook goedkeuring geven, wordt de samenvoeging naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond.

AkzoNobel wees vorige maand nog een voorstel van de Japanse concurrent Nippon Paint af om Akzo's consumententak voor decoratieve verven te kopen voor 7,5 miljard euro. Eerder probeerde Nippon Paint al samen met het Amerikaanse Sherwin-Williams, de grootste verfproducent ter wereld, om AkzoNobel in zijn geheel te kopen voor ongeveer 12,5 miljard euro. Ook dat voorstel werd door AkzoNobel afgewezen.