ENSCHEDE (ANP) - FC Twente-trainer John van den Brom hoopt in aanloop naar de eerste wedstrijd tegen het Slowaakse DAC 1904 in de derde voorronde van de Conference League dat zijn spelers hebben geleerd van de uitschakeling in de kwalificatie voor de Europa League. "We moeten als team leren omgaan met de Europese wetten in het voetbal", zei hij een dag voor het thuisduel van donderdag.

Twente werd in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door Ferencváros. Na de 2-1-thuisnederlaag speelde de ploeg uit Enschede donderdag met 2-2 gelijk in Hongarije, waardoor Twente verder moet in de kwalificatie voor de Conference League.

Van den Brom beseft dat er in het Europese voetbal andere wetten gelden. "Die zijn anders dan in de Eredivisie", zei hij op de site van FC Twente. "Daar hebben we vorige week een grote en dure les in gehad. We moeten ons Europees beter gaan wapenen en slimmer worden in een wedstrijd."