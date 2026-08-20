Aandeelhouders halen uit naar kunstmestproducent OCI om fusie

AMSTERDAM (ANP) - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft donderdag flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. OCI heeft het volgens VEB-directeur Gerben Everts "bont gemaakt". "Zo gek als hier heb ik het in mijn carrière nog niet gezien", zei hij tijdens de zitting bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

De VEB stapte naar de rechter om de fusieplannen te stoppen en wil dat de ondernemingskamer nu een diepgravend, onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij OCI, dat actief is op het Limburgse industriecomplex Chemelot. De grootaandeelhouder, de Egyptische zakenman Nassef Sawiris, wil het bedrijf via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, dat eveneens in handen is van zijn familie. Als de transactie doorgaat, verdwijnt OCI van de Amsterdamse beurs. Minderheidsaandeelhouders, onder aanvoering van de VEB, vinden dat de deal nadelig uitpakt voor hen.