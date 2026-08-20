Eerste lichamen geïdentificeerd van dode migranten Ceuta

CEUTA (ANP) - De autoriteiten in Ceuta hebben de eerste zes lichamen geïdentificeerd van mensen die zijn omgekomen bij de grote toeloop naar de stad, eind vorige maand. Van drie mensen is de identiteit vastgesteld op basis van vingerafdrukken, de drie anderen met DNA, heeft het hoofd van de onderzoeksinstelling gezegd tegen de radiozender RNE, meldt Europa Press. Er zijn in totaal 82 lichamen geborgen.

Het instituut dat de identiteit van de doden probeert te achterhalen is overweldigd door het grote aantal lichamen, aldus directeur Manuel Aparcero. Het instituut moest extra koelcapaciteit plaatsen om ze op te kunnen slaan.

Er zijn onderzoeken gedaan om na te gaan hoe oud de doden zijn en of ze zijn omgekomen door geweld. Waar mogelijk zijn de lichamen volgens Aparcero naar islamitisch gebruik behandeld, uit respect voor het geloof.

Zo'n 72.000 migranten staken in juli de grens over vanuit Marokko naar de Spaanse exclave. 70.000 van hen zijn weer teruggekeerd naar Marokko.