Aantal sportschoolgangers Basic-Fit neemt verder toe

HOOFDDORP (ANP) - Basic-Fit heeft er weer meer sportschoolgangers bijgekregen. De fitnessketen profiteert onder meer van een verdere uitbreiding van het aantal vestigingen. Sportscholen krijgen er gemiddeld ook meer leden bij.

Het in meerdere landen actieve bedrijf telt nu 6,1 miljoen leden. Dat zijn er zo'n 1,5 miljoen meer dan een jaar geleden. Eerder dit jaar ging Basic-Fit al door de grens van 6 miljoen. Het aantal locaties bedraagt inmiddels zo'n 2200.

Topman René Moos spreekt van "sterke prestaties". "We zijn met name verheugd over de stijging van het gemiddelde aantal lidmaatschappen per Basic-Fit-club naar 2999, oftewel 229 meer dan een jaar geleden." Hij denkt dat dit onder meer komt door ruimere openingstijden. Sommige vestigingen zijn 24 uur per dag geopend.

Omzet

De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 18 procent tot 800 miljoen euro. Onder de streep bleef 23,6 miljoen euro winst over, tegen 7,9 miljoen euro verlies een jaar terug. Moos stelt dat kostenbesparingen vruchten afwerpen. Basic-Fit heeft zijn verwachtingen voor de winst voor heel dit jaar ook verhoogd.

Intussen werkt het bedrijf aan verdere uitbreidingen. Basic-Fit kondigde eerder deze maand aan de Duitse branchegenoot wellyou over te nemen voor 52 miljoen euro. Wellyou heeft 41 clubs, hoofdzakelijk in het noorden van Duitsland, met ongeveer 110.000 leden. De clubs worden na de overname omgebouwd tot Basic-Fit.

Basic-Fit is de grootste fitnessketen van Europa. Frankrijk is de grootste markt van het bedrijf. Daar heeft de keten meer dan 900 eigen vestigingen. In Nederland telt Basic-Fit 250 eigen clubs; in Spanje en België gaat het elk om 241. Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg zijn bij elkaar goed voor bijna 120 eigen locaties. Verder werkt Basic-Fit ook nog met meer dan 400 franchisevestigingen.