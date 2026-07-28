AZ neemt Italiaan Natali definitief over van Bayer Leverkusen

ALKMAAR (ANP) - AZ neemt Andrea Natali over van Bayer Leverkusen. De Alkmaarders huurden de 18-jarige Italiaanse verdediger al sinds oktober en nu heeft hij een contract voor vijf jaar ondertekend.

De in Milaan geboren Natali speelde in de jeugdopleiding bij AC Milan, Espanyol en FC Barcelona, voordat hij in de zomer van 2024 de overstap maakte naar Bayer Leverkusen. In zijn verhuurperiode bij AZ kwam hij tot elf wedstrijden voor Jong AZ.

"Ik denk dat AZ de beste plek voor mij is om mijn carrière te vervolgen, me door te ontwikkelen als speler en tot het hoogste niveau te komen", reageert de Italiaanse jeugdinternational in een persbericht van AZ.

"Ik vind Andrea enorm getalenteerd en een echte persoonlijkheid. Hij is iemand die er iedere dag alles aan wil doen om de absolute top te halen. Het plan is nu dat hij aansluit bij de A-selectie en gaat concurreren met de jongens die er al zijn", aldus Niels van Duinen, technisch directeur van AZ.