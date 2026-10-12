WOLFSBURG (ANP/DPA) - Autoconcern Volkswagen heeft afgelopen kwartaal opnieuw fors minder voertuigen verkocht. De al eerder ingezette terugval nam van juli tot en met september in snelheid toe, met een verkoopdaling van 14 procent tot 1,9 miljoen auto's. Dit hele jaar verkocht Volkswagen tot nu toe 9 procent minder van al zijn merken, waar ook onder meer Audi en Porsche bij horen.

Vooral in China, de grootste markt van het bedrijf, heeft Volkswagen het lastig. De verkopen daalden daar afgelopen maanden met 39 procent op jaarbasis. Volkswagen heeft moeite om concurrerende elektrische auto's aan te bieden in China, waar een langdurige vastgoedcrisis ook moeilijkheden veroorzaakt.

Audi had het in het afgelopen kwartaal ook nog lastiger dan in eerdere maanden. Daar bedroeg de verkoopdaling 20 procent, tegenover 11 procent dit hele jaar tot nu toe.

Volkswagen heeft een grote reorganisatie aangekondigd om met de moeilijke marktomstandigheden om te gaan. Er verdwijnen wereldwijd 100.000 banen.