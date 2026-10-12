Amanda Seyfried heeft onlangs een rol in een niet nader genoemde serie afgeslagen vanwege de vele seksscènes. "Ik voel me er ongemakkelijk bij. Ik heb er op dit moment geen zin in", vertelde de 40-jarige actrice tegen vakgenoot Alec Baldwin op het Hamptons International Film Festival. "We moeten romantisch doen met mensen met wie we in het echt geen romantische relatie hebben."

Seyfried zei dat haar kijk op seksscènes naarmate ze ouder wordt, is veranderd. Ze vond het vroeger naar eigen zeggen "niets bijzonders". "Het was zoiets als: 'Ik mag vandaag met een knap persoon zoenen en ze betalen me er ook nog voor.'" Tegenwoordig denkt de Amerikaanse actrice daar heel anders over. "Ik heb geen zin om naakt voor een vreemde te staan", zei ze.

Dat Seyfried vaker nee durft te zeggen, komt volgens haar ook door het moederschap. "Ik heb nu kinderen die letten op wat ik doe", deelde ze. De actrice zei dat ze onlangs mensen op straat had afgewezen die haar om een foto vroegen. "Mijn dochter zei: 'Ik ben zo trots op je dat je nee hebt gezegd.'"