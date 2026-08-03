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ABN AMRO rondt overname branchegenoot NIBC af

03 aug , 7:35Zakelijk
anp030826045 1
ANP
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AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft de overname van zijn kleinere Nederlandse branchegenoot NIBC afgerond, maakt de bank maandag bekend. Vorig jaar november meldde ABN AMRO al die financiële instelling te willen overnemen en afgelopen maart gaf de Autoriteit Consument & Markt (ACM) daarvoor toestemming.
Volgens de grootbank is overeengekomen om NIBC van Blackstone over te kopen voor een geschatte transactiewaarde van 875 miljoen euro. Met deze stap vergroot ABN AMRO naar eigen zeggen zijn positie in de Nederlandse hypotheekmarkt. Het merk NIBC wordt toegevoegd aan de hypotheekportefeuille van ABN AMRO en de spaaractiviteiten worden gecombineerd met beleggingsplatform BUX.
NIBC werd opgericht in 1945 en is gespecialiseerd in hypotheken, spaarproducten, commercieel vastgoed en digitale infrastructuurfinanciering. De bank heeft ongeveer 325.000 spaarklanten, 200.000 hypotheekklanten en 175 zakelijke klanten in Noordwest-Europa.
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