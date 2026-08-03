LONDEN (ANP) - De prijzen voor ruwe olie gingen maandag flink omlaag. De prijsdaling volgde op uitlatingen van Donald Trump. De Amerikaanse president zei zondag een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen, omdat Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de Verenigde Staten zouden hebben gevraagd daarmee te wachten in afwachting van een akkoord.

Trumps uitspraken volgen op berichten in Amerikaanse media dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen. CBS News meldde dat daarbij onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren.

Brentolie, de maatstaf voor olie uit onder meer het Midden-Oosten, werd maandagochtend ruim 5 procent goedkoper op 83,23 dollar per vat. In juli klom de prijs voor Brentolie nog tot boven 100 dollar per vat door het weer opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. Een vat Amerikaanse olie zakte ruim 6 procent in prijs tot onder de 80 dollar per vat.