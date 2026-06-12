IJMUIDEN (ANP) - Het plan om vergunningen voor twee fabrieken op het terrein van Tata Steel Nederland bij IJmuiden in te trekken, zorgt voor onzekerheid over het voortbestaan van de staalfabrikant. Dat schrijven accountants van PwC in het jaarverslag van de Nederlandse tak van Tata Steel.

De onzekerheid draait om de twee kooksgasfabrieken van Tata Steel, waar steenkool wordt bewerkt om het geschikt te maken voor hoogovens. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied stelde meerdere keren vast dat die te veel gevaarlijke stoffen uitstoten. Omdat de situatie volgens de toezichthouder ondanks dwangsommen niet is verbeterd, werkt die nu aan het intrekken van de vergunningen.

Volgens de accountants zorgt dit voor een "materiële onzekerheid" over het vermogen van Tata Steel Nederland om door te blijven gaan. "Het moment, de reikwijdte en het resultaat van deze beslissing blijven onzeker. Een ongunstige uitkomst, waaronder een sneller tijdspad dan het bestuur haalbaar vindt, kan de productie, winst en kasstroom aanzienlijk beïnvloeden", schrijven ze in hun oordeel over het jaarverslag.