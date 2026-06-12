Jane Seymour verloofd met muzikant John Zambetti

Jane Seymour is verloofd met muzikant John Zambetti. Dat heeft de 75-jarige actrice en voormalig Bondgirl bevestigd toen ze een vraag van Entertainment Tonight kreeg voorafgaand aan het Songwriters Hall of Fame Gala in New York. Seymour liet op de rode loper haar verlovingsring zien en vertelde "erg blij" te zijn met de verloving.

"Hij heeft de ring gevonden in een vintage winkel toen hij nog gelukkig getrouwd was met zijn toenmalige vrouw, tot haar overlijden. Sindsdien heeft hij de ring bewaard. Ik ging in die tijd zelf door een scheiding heen en had de liefde opgegeven. De ring staat symbool voor ons samen. Het was zijn leven voor mij." Verder vertelt Seymour dat ze bij het opmeten er ook achterkwam dat de ring een inscriptie heeft: "toi et moi" (jij en ik).

Er deden eerder al geruchten de ronde dat het stel verloofd zou zijn toen ze met de ring verscheen tijdens het Race To Erase MS Gala op 5 juni. Ze hebben inmiddels bijna drie jaar een relatie. De twee leerden elkaar kennen bij een concert en werden door hun kinderen aan elkaar voorgesteld.